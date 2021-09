Le dispositif est présenté par la ville de Marseille comme « inédit ». Pour cette rentrée universitaire, sur les 5.000 places en résidence étudiante, dix logements gratuits en résidence universitaire sont réservés aux étudiants en situation d’urgence à la suite d’une rupture familiale ou de la perte d’un emploi. Et ce pour une durée limitée, le temps de trouver une solution durable grâce à un accompagnement social individualisé.

« C’est le produit de la réflexion que nous avons eue durant la crise sanitaire, avec des étudiants en très grande difficulté, avance Marc Bruant, directeur général du Crous Aix-Marseille-Avignon. Il ne s’agit pas de garantir un logement pérenne mais de jouer le rôle d’hébergement temporaire. On veut pouvoir abriter et accompagner les étudiants qui se retrouvent à la rue. »

Une adresse mail mise en place

Les places réservées se situent dans la cité universitaire Claude Delorme, dans le 14e arrondissement, proche du campus Saint-Jérôme et totalement réhabilitée. Les draps sont fournis, de même que la vaisselle. « On a une admission qui prévoit une semaine renouvelable deux à trois fois, l’objectif est de trouver une solution », continue Marc Bruant. Une adresse mail (logement.urgence@crous-aix-marseille.fr) a été mise en place. Elle n’a encore reçu pour le moment aucune demande.

Des sollicitations d’étudiants sans logement, Max Brouwer, étudiant en droit et président de la fédération Aix-Marseille Interasso, en reçoit plusieurs par semaine. « J’en ai accompagné beaucoup l’an passé, on se retrouve impuissant, témoigne-t-il. Je ne doute pas de la bonne intention du Crous ou de la ville, mais on est en train de marcher sur la tête. Il n’y a aucun processus à suivre, pas de liste de numéros à contacter et dans quel ordre, pas de coordination entre les institutions et encore moins d’assistantes sociales en nombre suffisant. »

« Dix logements, c’est rien », déplore de son côté Valentin Gourmet- Sanchez, président du syndicat étudiant UNEF Aix-Marseille, qui se souvient l’an passé avoir amené à l’Après-M des étudiants qui dormaient dehors dans la rue. « On est dans une situation tellement critique, rien n’est fait pour le logement étudiant. Qu’ils encadrent déjà les loyers comme à Montpellier ! » A Marseille, il faut compter en moyenne 516 euros charges comprises pour un studio, selon le site LocService.fr qui met en relation locataires et propriétaires. Sans surprise, Aix-en-Provence est plus chère : le prix moyen y est de 565 euros.