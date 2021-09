L’issue est finalement heureuse. Lundi en fin de journée, les gendarmes ont retrouvé le garçon de 10 ans qui était porté disparu depuis samedi à Vannes (Morbihan). Échappant à la surveillance du personnel, il avait fugué de son foyer en fin de journée et n’avait plus donné de nouvelles depuis. Le garçon a été retrouvé sain et sauf dans le secteur de Roudouallec, dans le nord du Morbihan, commune d’où est originaire sa famille.

Après avoir été entendu par les enquêteurs, le garçon a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, précise Le Télégramme. Une enquête, confiée à la gendarmerie de Pontivy a été ouverte.