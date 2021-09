Printemps, été… et voici l’automne qui pointe le bout de son nez, ce mercredi 22 septembre. Une saison riche en précipitations, en bonnes résolutions (oui c’est encore la rentrée !) et vilaines infections.

Mais tout n’est pas que nuitées plus longues, soupes et veloutés, et fraîcheur, l’automne ce sont des nuances de marron, mordoré, rouge et jaune. Ce sont des arbres qui revêtent leurs robes chatoyantes et flamboyantes, des reflets orangés sur des lacs, les premières lueurs du ciel brumeux…

Envoyez-nous vos plus belles photos de feuilles tombantes, d’arbres dénudés ou de couchers de soleil ambre… qui sentent bon l’automne. Pour ce faire rien de plus facile, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus beaux clichés seront sélectionnés pour paraître sur nos réseaux sociaux et dans notre journal.