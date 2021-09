Lara Gangneux André, une jeune fille de 14 ans, a quitté le domicile familial, situé à Poitiers, le 16 septembre et depuis ses proches sont sans nouvelles d’elle. La police nationale a diffusé un appel à témoins après cette disparition inquiétante. L' adolescente​ est mince, mesure 1,56 m, porte des lunettes de vues et a de longs cheveux blonds. On ignore quelle était sa tenue vestimentaire quand elle a quitté son domicile.

Les personnes susceptibles d’apporter des informations sont priées de contacter les enquêteurs du groupe de protection de la famille à l’hôtel de police au 05 49 60 60 00.