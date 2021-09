Il va entrer dans le livre Guinness des records. Arnaud Klein, fan ultime de «Kaamelott», a battu un record mondial, ce samedi, après avoir vu 203 fois le film d’Alexandre Astier.

« Kaamelott dans le Guinness, on y a cru et ça s’est fait ! », a annoncé le fan sur son compte Twitter.

Record du monde

Séance 203/203

100%!!!!!!!!!!!!

Merci à tous d'être venu!!! Vous êtes incroyaux!!!!!! Kaamelott dans le guinness on y a cru et ça c'est fait!!!@AAstierOff @Kaamelott_tweet @SNDfilms @GWR @operaims pic.twitter.com/SShUCB1MQY — Edward Tetch (@scarecrow0909) September 18, 2021

Une séance avec Alexandre Astier

Le jeune homme, qui s’était fixé l’objectif de visionner le film 203 fois, a réussi, ce samedi à 18h et va donc entrer dans le livre Guinness des records. Le réalisateur du film, Alexandre Astier, qui avait promis de visionner le film avec Arnaud Klein, a profité d’une séance avec le fan, le 16 septembre.

« La séance aura lieu dans la plus grande salle du cinéma afin qu’un maximum de gens puissent venir et profiter une ultime fois du film au cinéma. Puis fêter ça dignement dans mon bar préféré, le Dropkick, dans le pur esprit kaamelottien », a-t-il expliqué à Allociné. Mais le fan ne s’arrête pas là. « Le Blu-ray sort le 24 novembre et j’ai hâte de pouvoir le voir avec les commentaires du réalisateur et surtout les bonus associés », a-t-il ajouté.