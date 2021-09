Le dépistage du Covid-19 devrait être systématique et hebdomadaire à l'école primaire et conduire à n'isoler que les cas positifs au collège et lycée, selon un avis du Conseil scientifique cité par Le Monde.

Actuellement, le protocole retenu par le ministère de l'Education prévoit qu'un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne une fermeture. En cas de contamination au collège ou au lycée, les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine.

Un dépistage bientôt systématique ?

Selon le quotidien, qui a consulté un avis du Conseil scientifique du 13 septembre n'ayant pas été rendu public, les experts estiment qu'« au primaire, ce dépistage devrait être systématique et hebdomadaire. Seuls les enfants détectés positifs seraient alors renvoyés chez eux ».

« Dans les collèges et lycées, l'avis recommande de dépister, dès le lendemain de l'apparition d'un cas avéré, tous les élèves d'un même niveau (et pas seulement les élèves d'une même classe, compte tenu du large brassage des adolescents entre eux). Mais, ensuite, il suffirait de n'isoler que les élèves positifs », indique Le Monde.

« Une stratégie gagnant-gagnant (...) censée éviter les fermetures de classes dans le primaire, et le tri entre élèves vaccinés et non vaccinés dans le secondaire », souvent issus de milieux plus défavorisés, poursuit le journal.

Cet avis s'inquiète aussi des conséquences du variant Delta, plus contagieux et qui « fait redouter une épidémie pédiatrique à la rentrée, dans un contexte de non-vaccination chez les moins de 12 ans et de couverture vaccinale partielle chez les 12-17 ans », selon un extrait cité par Le Monde.

Contacté par l'AFP, le service de communication du Conseil scientifique n'a pas souhaité faire de commentaire.