Mis en cause dans une vaste affaire d’escroquerie, le fondateur du site de pronostics sportifs PronoClub, Thomas Boursin, a été interpellé et placé en garde à vue par les enquêteurs de la police judiciaire, apprend 20 Minutes de source concordantes. Le suspect va être présenté au parquet ce vendredi après-midi. « C’est un soulagement », réagit Me Olivier Géral qui défend « un très grand nombre de victimes ». Environ 200 plaintes pour escroquerie ont été déposées contre le site auprès du procureur de la République de Nanterre, dont une de l’Autorité nationale des jeux (ANJ).

Thomas Boursin a été interpellé mercredi à Rennes par des enquêteurs du Service central des courses et des jeux (SCCJ) et de la PJ de Rennes, « alors qu’il allait monter dans son véhicule Mercedes », raconte Stéphane Pialat, chef du SCCJ. Une perquisition a été réalité à son domicile ainsi qu’à celui de son père à Avranche (Manche).

Ce réseau social de mise en relation entre parieurs et pronostiqueurs sportifs, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et qui est dirigé par Thomas Boursin, 24 ans, est soupçonné d’avoir escroqué des centaines d’utilisateurs. Des dizaines de plaintes, remontant à novembre 2020, ont été confiées à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et au service central des courses et jeux, a ajouté le parquet.

Plusieurs millions de préjudice

A la suite de ces plaintes, une enquête a été ouverte pour « vente à la boule de neige » ; un système de vente par parrainage, relevant d’une infraction au Code de la consommation. Début septembre, 43 nouvelles plaintes ont été enregistrées, cette fois pour « escroquerie », et jointes à la première procédure.

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a déposé également plainte pour « escroquerie » le 11 juin devant le parquet. La majorité des plaintes vise un service spécifique de la plateforme, qui proposait aux utilisateurs de placer leur argent pour qu’il soit joué à leur place. Mais ce service a été « clôturé au printemps », annonce Le Parisien. Selon nos information, le préjudice des victimes est estimé entre 10 et 12 millions d’euros. Mais ce montant pourrait être bien plus important au regard du nombre de victimes potentielles. « C’est d’une ampleur assez rare », juge l’avocat. « Maintenant, il va falloir qu’on mette la main sur l’argent. »

Toujours selon nos informations, la police a saisi 500.000 euros sur différents comptes bancaires ainsi qu’une berline. « Maintenant il va falloir réaliser un travail pour retrouver les fonds qui ont été surement placés à droite à gauche », souligne le commissaire divisionnaire Stéphane Pialat.