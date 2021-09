Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Olivier Faure a terminé très loin en tête du scrutin pour désigner le nouveau chef du parti socialiste. Sur 80 % de bulletins dépouillés en toute fin de soirée jeudi, l’actuel premier secrétaire du PS avait déjà recueilli 73,6 % des votes. Ultra-favori à sa succession, le député de Seine-et-Marne affrontait Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin.

Cette victoire, obtenue lors d’un vote organisé pour près de 22.000 adhérents à jour de cotisation dans 2.500 bureaux, était une formalité au vu de la large victoire d’Olivier Faure. En poste depuis 2018, ne sera officiellement réélu que lorsque les résultats auront été ratifiés, lors du congrès du parti samedi et dimanche à Villeurbanne.

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, affirme que le gouvernement va lancer « un plan inédit sur les chômeurs de longue durée » en finançant les entreprises qui formeront pendant plusieurs mois ces demandeurs d’emploi, dans une interview à paraître ce matin dans Le Parisien. Sans dévoiler tous les contours du plan, qui doit être présenté prochainement, la ministre indique que le gouvernement « est passé d’un chômeur sur dix formé au début du quinquennat à un sur six » et assure vouloir « aller plus loin ».

« Les chefs d’entreprise nous disent qu’ils ont des postes pour lesquels ils ne trouvent pas de salariés. C’est aussi frustrant pour un demandeur d’emploi de longue durée d’avoir le sentiment de rester sur le bord du chemin pendant que l’économie repart », explique-t-elle encore. Selon les dernières données officielles de la France (hors Mayotte), les demandeurs d’emploi de longue durée représentent désormais 50,3 % des inscrits, le seuil des 50 % ayant été franchi en janvier. Pour plus de détails, c’est par ici.

Sentiments partagés jeudi soir à Moscou pour l’Olympique de Marseille après le match nul (1-1) contre le Lokomotiv, pour leur entrée en lice en Ligue Europa. Les Olympiens auraient dû gagner ce match, après la qualité et l’envie montrée par la jeune troupe de Jorge Sampaoli. « Notre erreur a été de ne pas concrétiser nos occasions, on aurait dû marquer avant. On a eu une série d’occasions, un pourcentage de possession supérieur à 70 %, beaucoup de frappes, etc. », a listé l’entraîneur argentin. Alors que les Marseillais se sont sabordés en toute fin de match, les Lyonnais ont frappé un grand coup, ce jeudi, en battant les Glasgow Rangers (0-2), pour leur entrée en lice en Ligue Europa à Ibrox Park. Les hommes de Peter Bosz ont dans la foulée estimé « monter en puissance » en vue du choc de L1, dimanche au Parc des Princes. On fait le point avec Jérémy Laugier, notre « expert OL », par ici.