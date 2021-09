Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France vient de porter un gros coup aux organisations djihadistes au Sahel. Le chef du groupe Etat islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par les forces françaises, a annoncé Emmanuel Macron dans la nuit de mercredi à jeudi. L’EIGS est considéré comme l’auteur de la plupart des attaques dans la zone dite des « trois frontières », à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le 9 août 2020, au Niger, Adnan Abou Walid al-Sahraoui avait, par exemple, personnellement ordonné l’assassinat de six travailleurs humanitaires français et de leurs guides et chauffeurs nigériens.

Elon Musk peut continuer un peu plus à rêver à sa vision ultime d’humanité multiplanétaire. Les voyages dans l’espace viennent en effet de franchir une nouvelle étape historique. Quatre touristes américains ont débuté, mercredi, un incroyable voyage en apesanteur dans un vaisseau de SpaceX, où ils doivent passer trois jours en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord. Ils doivent voyager plus loin que la Station spatiale internationale (ISS), à une orbite visée de 575 km. Ils feront chaque jour environ 15 fois le tour du globe. Reste à savoir maintenant dans combien d’années il sera (presque) normal de choisir entre le bus, le train ou une fusée pour rejoindre sa destination de vacances.

Le PSG a encore besoin de se régler. Pour la première de son trio magique, Paris s’est fait secouer par le Club Bruges et n’a ramené qu’un nul (1-1) de Belgique, sans but de Messi, ni Neymar, ni Mbappé, mercredi pour l’entrée en Ligue des champions. Tout n’est pas si facile pour la suprême MNM. Contre un adversaire en feu, le PSG a beaucoup subi et n’a pas tenu longtemps l’avantage obtenu par l’homme en forme, Ander Herrera (15e), déjà double buteur contre Clermont (4-0), samedi. Il va donc falloir continuer à travailler les automatismes et l’esprit de groupe pour cette fois gagner dans quinze jours contre un autre prétendant à la victoire finale : Manchester City.

En attendant, vous pouvez noter la prestation de chaque joueur en cliquant par ici, et en mettant en prime un petit commentaire pour leur donner envie de se bouger au plus vite.