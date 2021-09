Le contrôle du pass sanitaire dans les bars, restaurants et autres lieux publics où il est requis pour lutter contre le Covid-19 donne-t-il lui-même lieu à une (discrète) vérification ?

C’est ce qu’affirme une internaute dans une vidéo TikTok devenue virale, dans laquelle elle déroule, images à l’appui, les détails d’une supposée offre d’emploi : « Voilà le type d’annonce qu’on trouve sur Leboncoin.fr à l’heure actuelle. […] Maintenant, on recrute des gens pour venir espionner les commerces soumis au pass sanitaire, pour voir s’il est bien mis en application ! C’est quoi ça ? ! […] La délation, c’est devenu un sport national ! »

L'annonce était aussi sur Leboncoin, elle a été supprimée. Pour qui travaille cette entreprise ? La ville de Nice ?🧐 pic.twitter.com/Jb2zjQT58A — 🍓Anne G🍓#StopDictatureSanitaire (@anne_g29) September 14, 2021

Dans le détail, l’annonce intitulée « Enquêteur (trice) terrain l.a.c (H/F) » recherche des « enquêteurs pour effectuer des visites dans différents lieux tels que des centres commerciaux, bars, cafés, restaurants, musées, parcs de loisir, centres de vaccination, hôpitaux » afin de s’y « faire passer pour un client lambda » et d’y « observer si les contrôles sont bien effectués ». Le salaire proposé est de 1.500 euros par mois pour un CDD à temps partiel dans la région de Nice (Alpes-Maritimes).

FAKE OFF

Jointe par 20 Minutes, l’internaute ayant posté la vidéo n’avait pas donné suite à nos sollicitations avant la publication de l’article. Si le nom de l’entreprise à l’origine de l’offre visible dans sa séquence n’y apparaît pas, on retrouve, en recherchant certains mots-clés, l'archive d'une annonce Leboncoin à la formulation identique, mais aujourd’hui supprimée. Cette offre d’emploi émanerait de l’entreprise Thifany-Helenax, une « agence d’hôtes et d’hôtesses spécialisée dans l’accueil d’entreprise, l’accueil événementiel et l’animation des ventes », selon son site.

Contactée par 20 Minutes, la maison-mère de Thifany-Helenax, l’entreprise BSL-Services, spécialisée dans le domaine de la sécurité, dément être à l’origine de l’annonce supprimée du site de petites annonces ainsi que de l’offre mentionnée dans la vidéo TikTok : « Nous ne recrutons pas pour de tels postes, qui n’existent pas. Nos agents peuvent être amenés à faire des contrôles de pass sanitaire à l’entrée d’une boutique ou d’un centre commercial, mais nous n’avons pas de contrôleur dédié et encore moins d’enquêteur anonyme sur la bonne application du pass sanitaire. »

« Il arrive fréquemment qu’on usurpe notre identité pour des annonces en ligne »

« Tous les contrôles en qualité interne de l’entreprise se font de manière identifiée, par du personnel détenteur d’une carte professionnelle, et, même si nous avons testé la publication d’annonces sur Leboncoin.fr à un moment, nous l’avons arrêtée et publions nos offres sur Indeed, Pôle emploi ou LinkedIn. Il arrive fréquemment qu’on usurpe notre identité pour des annonces en ligne », poursuit l’entreprise.

Joint par 20 Minutes, Leboncoin.fr indique pour sa part que « cette annonce a effectivement été diffusée et retirée sur signalement », sans avoir « constaté de tentatives de mise en ligne d’offres de recrutement de cet ordre de la part d’autres annonceurs ».