Ce n’était que la première étape. Si Anne Hidalgo a officialisé sa candidature, dimanche à Rouen, le chemin est encore long avant le premier tour la présidentielle. En particulier au sein d’un Parti socialiste qui doit encore désigner son premier secrétaire – le sortant Olivier Faure est quasi-assuré de rempiler – puis investir son ou sa candidate pour 2022. 20 Minutes fait le point sur les prochaines étapes pour la maire de Paris.

La réélection du premier secrétaire du PS

Le destin d’Anne Hidalgo est étroitement lié à la réélection d’Olivier Faure à la tête du PS lors du congrès de Villeurbanne, qui débute ce jeudi. Une formalité : la motion de l’actuel premier secrétaire – qui soutient nommément la maire de Paris – a déjà recueilli près de 72 % des voix des militants socialistes. « Olivier Faure a réussi à fédérer près de trois militants sur quatre. Il a rassemblé le parti », se félicite Luc Carvounas, porte-parole du PS et soutien d’Anne Hidalgo. « Ne sont restés en dehors de ce rassemblement que Stéphane Le Foll [ancien ministre de l’Agriculture] et ses amis… »

De facto, l’ancienne secrétaire d’Etat Hélène Geoffroy compte bien défier Olivier Faure lors du congrès. Pour celle dont la motion a recueilli 28 % des voix, le premier secrétaire sortant est responsable de « l’effacement du parti sur la scène nationale » au cours des dernières années. Et le succès de la motion d’Olivier Faure ne tiendrait qu’à la mention directe du soutien à Anne Hidalgo, dénonce la maire de Vaulx-en-Velin. « Mes chances sont maigres, reconnaît-elle. Mais ce ne serait pas la première fois qu’un challenger remporte une élection ».

Obtenir l’investiture du parti

Anne Hidalgo n’est pas la seule candidate à solliciter l’investiture du PS – investiture qui, après la révision des statuts à Villeurbanne, ne passera plus nécessairement par une primaire. « J’ai fait acte de candidature, je n’ai pas eu de réponse du premier secrétaire », a dénoncé Stéphane Le Foll cette semaine sur Public Sénat.

Mais les attaques répétées de l’ancien ministre de l’Agriculture ont fini par payer. Pour départager les deux concurrents, « nous organiserons un débat et un vote des militants dans les prochaines semaines, afin de désigner le candidat investi pour l’élection présidentielle », promet Pierre Jouvet, porte-parole du parti. « Le Parti socialiste est attaché à sa tradition démocratique. ». Anne Hidalgo étant la grande favorite, Stéphane Le Foll, bon joueur, assure qu’il ne se présentera pas à la présidentielle en dehors du PS.

Une tournée de promotion et des déplacements

Anne Hidalgo a entamé, mercredi à Nancy, sa tournée des librairies pour faire la promotion d’Une femme française, tout juste publié aux éditions de L’Observatoire. L’occasion, pour la maire de Paris, de sortir de l’Hôtel de ville et de prolonger le tour de France qu’elle avait entamé en février dernier. Dans son ouvrage comme par les déplacements prévus au cours des prochains mois, l’objectif pour la candidate est de se départir de son image d’élue parisienne​.

Affiner son programme

Parce qu’une annonce choc – la promesse de doubler le salaire des professeurs – et les grandes lignes ne suffisent pas à faire un programme de campagne, la candidate devra détailler dans les mois à venir son projet pour la France. C’est le maire PS de Nancy et membre de « l’équipe de France » d’Hidalgo, Mathieu Klein, qui sera chargé de coordonner le programme. « Nous n’avons pas encore de grands axes à dévoiler, indique Pierre Jouvet. Mais le pouvoir d’achat, la vie quotidienne et l’écologie seront placés en point d’exergue. » « Le congrès de Villeurbanne et le débat pour l’investiture permettront assurément au candidat ou à la candidate de faire mûrir son programme et de faire émerger ses forces et faiblesses », espère Hélène Geoffroy.

Unir la gauche

Ses soutiens ne s’en cachent pas : pour Anne Hidalgo, l’objectif est de réunir derrière son nom les écologistes voire les communistes en vue du premier tour. « J’invite tous les candidats de gauche à se parler sans les caméras et les projecteurs avant le premier tour, presse Luc Carvounas. Je ne peux pas imaginer que notre ambition ne soit pas celle de gagner collectivement au second tour. »