Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’ultimatum a expiré. Deux mois après son annonce par Emmanuel Macron, l’obligation vaccinale s’applique ce mercredi à tout le système de soins, soit pour 2,7 millions de professionnels : hôpitaux, maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers. L’ultimatum a expiré.

Les contrevenants sont prévenus : ceux qui ne peuvent justifier d’une première injection, d’une contre-indication vaccinale ou d’une contamination récente « ne peuvent plus exercer leur activité », selon la loi du 5 août. Pour les salariés concernés, cela doit se traduire par la suspension immédiate du contrat de travail, sans rémunération – à moins d’utiliser des jours de congé pour retarder l’échéance. Pour plus de détails, c’est par ici.

De violents orages et des pluies records ont frappé le Gard. « Rien ne laissait présager un événement d’une telle ampleur », a confirmé Marc Pontaud, expert de Météo-France : « 244 mm en trois heures à Saint-Dionisy, c’est quelque chose d’exceptionnel », a-t-il insisté, rappelant que le record absolu dans le Gard était jusque-là de 216,4 mm à Saint-Martial le 19 septembre 2020. Une personne est portée disparue sur la commune d’Aimargues « après une chute dans le cours d’eau le Rhôny », au sud-ouest de Nîmes. Météo-France continue à appeler à la prudence dans le secteur, avec de « forts orages » encore attendus aujourd’hui. Jusqu’ici, aucune victime, excepté un « blessé léger » frappé par la foudre, n’a été officiellement signalée dans le département. Le Gard est repassé en vigilance orange aux orages, aux pluies-inondations et aux crues.

Pour les déclarations tonitruantes, ce n’est jamais vers Mauricio Pochettino qu’il faut se tourner. Dans ce sens, l’entraîneur du PSG n’a pas déçu ce mardi, à la veille du premier rendez-vous en Ligue des champions cette saison, à Bruges. Le statut de favori ? « Je n’ai aucun problème [avec ça], a certifié l’Argentin. Nous sommes un club qui a acheté plein de joueurs cet été et a recruté des noms très importants, mais il faut convertir tout cela en équipe, comme l’a fait Chelsea l’année passée. » Forcément, quand on recrute des Donnarumma, Wijnaldum ou Messi libres… Au fait, la Pulga sera-t-elle associée pour la première fois à Neymar et Kylian Mbappé, dans un trident offensif qui va faire pleurer plus d’un défenseur. « Je rejoins cette excitation collective, je suis comme tout le monde, je serais fou de ne pas vouloir les voir jouer ensemble. Est-ce qu’on les verra ensemble demain ? Peut-être, oui… »