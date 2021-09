Peu de changement ou presque. Pour la quatrième année consécutive, Toulouse décroche la palme de la meilleure ville étudiante, selon un classement publié ce mardi par le magazine L’Etudiant. Lyon conforte sa seconde place mais la partage cette année avec Rennes, arrivée ex aequo au nombre de points.

Dans le détail, la ville rose récolte 117 points, battant ainsi d’un cheveu Lyon et Rennes (116 points). Strasbourg se classe en quatrième position devant Montpellier et réalise l’une des plus belles progressions (8e l’an passé).

Au total, 43 villes, qui accueillent plus de 8.000 étudiants, ont été passées au crible à travers cinq grandes familles de critères : « la formation », « l’attractivité », « l’emploi », « le cadre de vie » et bien sûr « la vie étudiante ».