Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce mardi, les projecteurs vont être braqués sur la politique sécuritaire du gouvernement. Convoqué par le chef de l’Etat à la fin de l’année 2020 pour déminer une situation explosive après l’affaire Michel Zecler mettant en cause des policiers parisiens, le « Beauvau de la sécurité » arrive en effet à son terme. Pour l’occasion, Emmanuel Macron est attendu à l’Ecole nationale de police de Roubaix, où il doit annoncer un « renforcement du contrôle de l’action des forces de l’ordre » grâce à la création d'« un organisme indépendant ». Sept mois après les premiers échanges entre syndicats, membres de la hiérarchie policière et associations, quel bilan peut-on tirer de ces débats ? 20 Minutes fait le point.

La capitale va crier ce mardi « Que je t’aime » à Johnny Hallyday. Quatre ans après la disparition du chanteur, le 5 décembre 2017, des hommages vont se succéder à Paris avec l’inauguration d’une statue et d’une esplanade, et un concert commémoratif le soir avec pléiade de stars sur scène. Le coup d’envoi sera donné à 10h20 sur le vaste parvis devant Bercy, avec une plaque dévoilée en présence d’ Anne Hidalgo, maire de Paris. Et à 21 heures, sur la scène de Bercy, débutera le concert « Johnny Hallyday que je t’aime », devant 10.000 fans et en direct sur France 2. Ce show alignera des têtes d’affiche comme Florent Pagny, Patrick Bruel, Catherine Ringer, Louis Bertignac, Calogero, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori ou encore Julien Doré. David Hallyday et Laura Smet ont par contre décliné l’invitation.

Lille accueille Wolfsburg en Ligue des champions

C’est le grand retour de la Ligue des champions. Et avant le PSG mercredi, c’est au Losc que revient l’honneur de lancer à 21 heures les clubs français dans la compétition. Seulement douzième de Ligue 1, Lille reçoit ce mardi Wolfsburg dans un match déjà capital pour l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, qui peine à convaincre. La chose certaine est que les Dogues devront montrer un tout autre visage que celui de vendredi dans le match perdu face à Lorient. Mais, même si le club nordiste n’a gagné qu’une fois en L1 cette saison, ce soir la France sera Lilloise. Allez le Losc.