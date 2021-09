Depuis ce lundi, les billets de TGV et d’Intercités de la SNCF ne sont plus remboursables ou échangeables sans frais jusqu’au dernier moment. Les voyageurs doivent désormais procéder à l’annulation ou l’échange au moins trois jours avant le départ.

« Pendant un gros mois, on a assoupli les possibilités d’échange et de remboursement le temps de la mise en place du pass sanitaire, et on revient maintenant au dispositif J-3 mis en place il y a quelques mois et pérennisé en juin », a expliqué à l’AFP un porte-parole de la SNCF. La SNCF avait temporairement assoupli son dispositif, permettant aux clients n’ayant pas de pass sanitaire – ou disant qu’ils n’en avaient pas – d’échanger ou de se faire rembourser leur billet jusqu’à la dernière minute.

La stratégie des billets multiples

La formule du J-3 reste cependant « un vrai avantage », selon le porte-parole, puisque avant la crise sanitaire les voyageurs devaient s’y prendre au moins 30 jours avant le départ pour bénéficier d’un échange gratuit ou d’un remboursement sans frais. « On a joué la générosité maximale pendant la période » de la crise sanitaire, a souligné dimanche le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, au micro de RTL. « On a décidé d’arrêter cette souplesse et de revenir au J-3, qui est déjà une très belle avancée. »

Avec le tout échangeable ou remboursable jusqu’au dernier moment, « il y a malheureusement des clients qui exagéraient », a-t-il indiqué. « Ils vous retenaient 7 ou 8 billets, ils n’en prenaient qu’un et ils ne le disaient pas avant de partir. » Cette décision a été prise en concertation avec la Fnaut, la fédération des usagers « qui la trouve très logique », a ajouté Farandou. Pour les billets Ouigo, les conditions habituelles continuent de s’appliquer : ils sont échangeables jusqu’à 1 heure 30 avant le départ pour 10 euros.