Cette année, la France célèbre les 40 ans du TGV. Et va mettre le paquet vendredi, à la veille des Journées européennes du patrimoine. Des animations sont ainsi prévues dans une dizaine de lieux emblématiques de l’histoire du train à grande vitesse, notamment à la Gare de Lyon. 20 Minutes en profite et prépare un article sur les expériences de la vie courante les plus insolites qui se sont produites à bord du TGV.

Sur les rails ou sur le quai, des événements dramatiques peuvent bien sûr se produire. Mais il en existe heureusement des plus joyeux ou insolites. Saviez-vous par exemple qu’en janvier 2019, une maman avait accouché dans son TGV qui reliait Paris et Strasbourg ? Ou qu’en août 2020, un conducteur de TGV avait raté l’arrêt qu’il devait marquer à Nîmes et a dû faire marche arrière ?

Et vous, quelles sont vos histoires les plus folles vécues dans un TGV ? Vous avez assisté à heureux événement ? Une demande en mariage ? Vous avez rencontré l’âme sœur ou votre meilleur(e) ami(e) ? Votre trajet a été perturbé pour une raison dingue ? Vous étiez assis à côté d’une célébrité, avez fait un paquito dans le couloir avec des rugbymen ou rencontrer votre futur employeur ? Racontez-nous !