Emmanuelle, artiste peintre à Hoenheim (Alsace), ne peut pas accepter les violences infligées aux animaux, ni les abandons. Fidèle à la SPA, chez qui elle « vient depuis toujours » recueillir des animaux abandonnés, elle a adopté dernièrement la petite chienne Noisette. Une « boule de poils », aime-t-elle à dire, à laquelle la mère a donné naissance en forêt, attachée à un arbre après avoir été abandonnée par ses propriétaires.

Une artiste aussi soucieuse du bien-être animal qu’engagée. Cet été encore, elle faisait un bout de chemin avec des bénévoles de la SPA de Strasbourg qui effectuaient un Tour de France avec des animaux. Objectif : démontrer que voyager avec un animal de compagnie n’est pas antinomique. Il n’empêche, cette année, « de nombreux chats ont été abandonnés », regrette Emmanuelle, augmentant sérieusement les charges de la SPA Strasbourg. « En tant qu’artiste, je ne pouvais pas rester là sans rien faire pour les aider. »

Une vente aux enchères

Aussi, à compter du 15 septembre et jusqu’au 30 octobre, elle a décidé de mettre aux enchères l’une de ses toiles pour récolter des fonds pour l’association. Au 30 octobre à minuit, celui ou celle qui l’aura contactée par courriel (contact@emmanuelleanges.fr) en faisant l’offre la plus généreuse sera l’acquéreur de la toile, nommée Espérance. La peintre s’engage à reverser, dès la semaine suivante, l’argent récolté à la SPA de Strasbourg. Et pour apprécier la toile, Emmanuelle sera en live sur Instagram le 15 septembre à 22h pour expliquer son œuvre.