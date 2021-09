Un hélicoptère s’est écrasé ce dimanche après-midi en Isère, alors qu’il se rendait en opération de secours sur le secteur de Villars de Lans, en Isère. « Un hélicoptère de la sécurité civile s’est abîmé au sol, avec à son bord cinq membres de l’équipe (équipage et secouristes) », indique un communiqué de la préfecture, qui n'a pas encore communiqué sur le bilan de l'accident. Mais une personne serait morte dans l'accident selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Gérald Darmanin sur place lundi

« J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux collègues du mécanicien de la sécurité civile décédé dans l’accident d’un hélicoptère se rendant en intervention avec à son bord 5 personnes. Tout mon soutien à la grande famille de la sécurité civile et du secours en montagne », a indiqué sur Twitter Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il se rendrait lundi matin sur place afin de rencontrer les gendarmes et les agents de la sécurité civile.

Selon le Dauphiné Libéré, l’appareil s’est crashé peu avant 16h30, et un témoin interrogé par le journal estime que l’appareil aurait pris feu après l’impact. « Les opérations de secours sont actuellement en cours avec l’appui de moyens terrestres et aériens », assure la préfecture, qui précise que les causes de l’accident sont pour l’heure indéterminées.