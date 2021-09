Une piqûre de rappel à quelques jours de l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour les professions de santé. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus ce samedi dans les rues de plusieurs villes françaises pour la neuvième semaine consécutive pour dénoncer le pass sanitaire. Après trois week-ends de baisse, les autorités tablent sur un sursaut de la mobilisation, qui rassemble antivax, proches des « gilets jaunes », militants d’extrême droite ou, plus généralement, adversaires politiques du gouvernement.

Environ 170.000 protestataires sont attendus dans toute la France, dont 30.000 à Paris, a précisé une source policière à l’AFP. Le ministère de l’Intérieur avait compté 140.000 manifestants samedi dernier, 165.000 la semaine précédente et 175.000 sept jours plus tôt.

« On est au pied du mur »

Dans la capitale, quatre cortèges se sont formés. L’un s’est élancé en début d’après-midi de l’avenue de Breteuil, mélange de « gilets jaunes » ou de militants du syndicat Sud ou d’extrême gauche, aux cris de « Macron, ton pass, on n’en veut pas », « Macron démission » ou « Non à la dictature ». Dans ses rangs, des personnels soignants, contraints à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 à partir du 15 septembre sous peine d’être suspendus. « On est au pied du mur. Le 15 septembre, des collègues et moi allons être suspendus sans salaire. Le système de santé n’avait pas besoin de ça », désespère Corinne, aide-soignante depuis 30 ans, venue de Franche-Comté pour manifester à Paris.

Ces manifestations interviennent au lendemain de la mise en examen pour « mise en danger de la vie d’autrui » de l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, dans le cadre de l’enquête ouverte par la Cour de justice de la République (CJR) sur la gestion gouvernementale de l’épidémie de Covid-19. « Agnès Buzyn n’est qu’un pantin. Elle obéit aux ordres », a commenté Rachel, une musicothérapeute qui manifestait à Rennes. « Je souhaite que tous les personnels politiques qui ont accepté la manipulation d’un pseudo-scientifisme mondial passent en jugement. » « On peut tous les mettre avec elle ! », a renchéri Pascale Guyot, aide-soignante et déléguée syndicale FO. « Il n’y en a pas un qui a bien géré la crise et ça a continué avec Véran », a-t-elle ajouté au milieu du cortège de Clermont-Ferrand.

Quelques incidents ont été signalés à Paris à la mi-journée autour des Champs-Elysées, où les forces de l’ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour en interdire l’accès à des manifestants. Plusieurs personnes ont été interpellées, selon une source policière.