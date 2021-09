Pas encore totalement finalisé, le projet prendra également en compte la faune et la flore. « Il s’agit aussi de préserver la biodiversité de ce site où la végétation est riche et qui abrite plusieurs espèces d’oiseaux ainsi que des lézards et des chauves-souris », précise Gwenal Hervouët. Les premiers travaux devraient démarrer courant 2022 avec une fin de chantier prévue en 2023.

L’endroit est bien connu des habitants de Saint-Malo et de tous les amoureux de la côte d’Émeraude. Située dans le quartier de Rothéneuf, la pointe de la Varde offre un panorama incroyable avec une vue par temps clair sur la pointe du Grouin et le Cap Fréhel. Propriété du Conservatoire du littoral, ce site naturel protégé de 26 hectares fait l’objet depuis 2015 d’un projet d’aménagement mené conjointement avec la ville et le conseil départemental. Un hangar conchylicole disgracieux qui gâchait la beauté des lieux a ainsi été rasé et les promeneurs ont été canalisés sur un seul sentier pour protéger la biodiversité. Un parking vient également d’être aménagé à quelques encablures du site pour mettre fin au stationnement anarchique .

Le Train de la Relance à Rennes

Il sera stationné voie 8. Ce lundi et ce mardi, le Train de la Relance fera étape en gare de Rennes. L’objectif de l’opération est d’expliquer France Relance, le plan lancé il y a un an par le gouvernement et doté de 100 milliards d’euros « pour construire une France plus écologique, plus compétitive et plus solidaire en 2030 ». Une des trois voitures du Train de la Relance est un studio radio géré par l’ONG Reporters d’Espoirs en partenariat avec des médias locaux dont 20 Minutes à Paris, Rennes, Marseille et Strasbourg. Trois heures de direct y seront produites chaque jour.