Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui avait démissionné mi-février 2020 au début de l’épidémie de Covid-19, est convoquée, ce vendredi à 9 heures, devant la Cour de justice de la République (CJR) pour une possible mise en examen sur sa gestion de la pandémie, a annoncé une source judiciaire, ce jeudi, confirmant une information du Monde. Cette convocation à la CJR, seule juridiction habilitée à juger des ministres dans l’exercice de leur fonction, a lieu dans le cadre de l’enquête menée depuis juillet 2020 sur la manière dont le gouvernement a géré cette épidémie.

La France n’est plus l’un des seuls pays dans ce cas-là. Le vaccin anti-Covid ou un test de dépistage hebdomadaire sera rendu obligatoire dans les entreprises américaines de plus de 100 salariés, a annoncé jeudi la Maison Blanche avant l’annonce par Joe Biden d’un nouveau plan de lutte contre la pandémie. Cette annonce, qui concerne plus de 80 millions de salariés du secteur privé selon la présidence, s’ajoute à d’autres mesures comme la vaccination obligatoire pour 4 millions d’employés de l’Etat fédéral et vise à freiner la vague épidémique alimentée par le variant Delta.





La « Dame de fer » de la Guadeloupe, Lucette Michaux-Chevry, est décédée ce jeudi à l’âge de 92 ans, après une très longue carrière en politique, saluée par de nombreuses réactions soulignant son engagement et sa détermination. L’emblématique politicienne, très ancrée à droite, s’est éteinte après plusieurs mois de lutte contre un cancer de la gorge. Celle qu’on surnommait la Dame de fer des Caraïbes a occupé tous les postes politiques : de maire à la fin des années 1980 jusqu’à ministre déléguée dans les années 1990, dans le gouvernement de Jacques Chirac, dont elle était une amie fidèle.