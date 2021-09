La vigilance orange pour risques d’orages et de pluies violentes, émise mercredi matin par Météo France, a été levée pour les 32 départements, a annoncé l’organisme dans son bulletin publié ce jeudi matin.

Jeudi, le temps restera orageux du sud-ouest au nord-est, avec des cumuls conséquents à craindre en Occitanie.

Le bulletin de 6 heures de Météo France prévoit « une accalmie ce jeudi matin avant une nouvelle vague pluvio-orageuse attendue pour le milieu de journée de la vallée de la Garonne au sud du Massif Central, s’intensifiant en soirée du Piémont Pyrénéen entre Ariège et Haute-Garonne, jusqu’au Tarn/Tarn-et-Garonne, avec des cumuls importants attendus sur Midi-Pyrénées ».

Les orages surveillés dans le Midi-Pyrénées

La vague pluvio-orageuse s’étirera de la Haute-Normandie, Ile-de-France, au centre du pays jusqu’à l’Occitanie, puis les Hauts-de-France et le Grand-Est en cours de nuit. On surveillera particulièrement l’activité pluvieuse et orageuse, pouvant être forte sur Midi-Pyrénées.

Pour jeudi, la zone pluvio-orageuse traînera de l’Occitanie au Limousin jusqu’à la Bourgogne, Champagne-Ardenne et Lorraine. L’après-midi, sur ces régions, les ondées orageuses deviendront à nouveau fréquentes. Elles seront localement fortes, du Limousin en descendant aux Pyrénées avec des cumuls à nouveau significatifs. A l’ouest de ces régions, après une relative accalmie en matinée avec des ondées plus éparses, l’instabilité redémarrera, dès la mi-journée. Les averses localement orageuses se multiplieront.

Baisse des températures

Sur le reste de l’Hexagone, le ciel sera essentiellement voilé de l’est du Massif central à la vallée du Rhône jusqu’à la PACA. Sur le massif alpin et le relief corse, des averses se développeront, elles finiront par concerner, avec l’évolution diurne, la Franche-Comté et l’Alsace.

Côté températures, il fera doux le matin, entre 15 et 19 degrés, localement, 20/21 autour de la Méditerranée. Dans l’après-midi, la baisse des températures sera sensible : prévoyez 23 à 26 degrés en général, localement 20 à 23 en Bretagne, et près de la Manche, jusqu’à 27 à 30 en Provence et Corse.