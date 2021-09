Il est tombé l’équivalent de deux mois de précipitations en l’espace de trois heures. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Agen (Lot-et-Garonne) mercredi soir, provoquant des inondations dans plusieurs rues du centre-ville, ont indiqué les secours, les services météos et un correspondant de l’AFP sur place.

Selon la préfecture, jointe par 20 Minutes, aucun mort ni blessé n’était à déplorer à minuit. Les pompiers ont effectué 130 opérations, notamment pour mettre en sécurité 20 personnes. Deux routes, ainsi que la voie ferrée Agen-Marmande ont été coupées. La décrue s’est amorcée, et le prochain épisode orageux, attendu jeudi après-midi, devrait être de plus faible intensité.

Entre 19h et 22h, la station d’Agen-Estillac a enregistré un record absolu de 129 mm de pluie, et 3000 éclairs ont été détectés sur le Lot-et-Garonne sur cette période.

32 départements en alerte orange

Selon la mairie, l’eau est montée jusqu’à 2 mètres dans certaines rues. La ville assure œuvrer pour reloger les personnes sinistrées, avec beaucoup de caves et garages inondés. Selon la préfecture, les faux plafonds d’un supermarché ont été endommagés, mais il n’y a « pas eu d’effondrement du toit ».

Trente-deux départements, de l’Occitanie à l’Ile-de-France, dont le Lot-et-Garonne, avaient été placés par Météo-France en vigilance orange pour risques d’orages et d’inondations mercredi et jeudi. En fin d’après-midi, les orages s’étaient multipliés dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, sur les Pyrénées-Atlantiques et en Normandie.