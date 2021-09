Quelques jours à peine après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, Arnaud Montebourg a dévoilé l’une des mesures phares censée assurer la « remontada » de la France : la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroute. « Les sociétés autoroutières dégagent 3 milliards [d’euros] de dividendes chaque année » a ainsi soutenu l’ancien ministre de l’économie de François Hollande sur l’antenne de France Inter, mardi 7 septembre.

Arnaud @Montebourg : "Les sociétés autoroutières dégagent 3 milliards de dividendes chaque année : je préférerais qu'on les utilise, plutôt que rémunérer des fonds d'investissement souvent étrangers" #le79inter pic.twitter.com/G6AtR2wdxp — France Inter (@franceinter) September 7, 2021

« Ces 3 milliards, je préférerais qu’on les utilise – plutôt que finalement rémunérer des fonds d’investissement souvent étrangers qui sont dans le capital des sociétés de concession d’autoroute – pour financer le véhicule électrique que les Français ne peuvent pas se payer, le ferroutage, dans lequel la SNCF a désinvesti, ou tout simplement le retour des petites lignes SNCF sur lesquelles on a besoin de budget », a-t-il encore poursuivi à propos de ces sociétés concessionnaires, auxquelles Dominique de Villepin avait vendu les dernières parts de l'Etat lorsqu’il était Premier ministre, en 2005.

Ce chiffre reflète-t-il la réalité ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

La question du manque à gagner de l’Etat depuis la privatisation totale des réseaux d’autoroutes revient régulièrement dans le débat politique. Dès 2014, l’Autorité de la concurrence, saisie par la commission des Finances de l’Assemblée nationale, avait rendu un avis sur cette question.

« La rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) "historiques" est assimilable à une rente, qui doit être davantage régulée en faveur de l’Etat et des usagers. […] Dividendes exceptionnels inclus, les dividendes versés par les six SCA "historiques" privatisées entre 2006 et 2013 ont représenté 14,9 milliards d’euros », notait-elle à cette occasion.

Et l’Autorité de la concurrence d’ajouter : « Certes, ces dividendes ont, pour une part, servi à rembourser la dette contractée par les actionnaires des SCA pour les acquérir mais ont également rémunéré les actionnaires. La part des dividendes rémunérant les actionnaires sera d’ailleurs croissante à mesure que la dette d’acquisition sera remboursée. »

« En 2020, les sociétés d’autoroutes ont dégagé à peu près 2,5 milliards d’euros de dividendes »

Des chiffres plus récents sur les dividendes des concessions autoroutières ont été publiés en septembre 2020 par une commission d’enquête du Sénat. « L’ordre de grandeur [avancé par Arnaud Montebourg] est à peu près le bon : en 2020, au cours d’une année qui était moins bonne financièrement, les sociétés d’autoroutes ont dégagé à peu près 2,5 milliards d’euros de dividendes en cumulé », confirme à 20 Minutes Vincent Delahaye, vice-président centriste du Sénat et rapporteur de cette commission d'enquête intitulée « Concessions autoroutières : des profits futurs à partager équitablement avec l’État et les usagers ».

Dans le détail, le rapport note que les principales concessions autoroutières ont obtenu, en cumulé, 33,4 milliards d’euros de dividendes entre 2006 et 2019.

« Les concessions autoroutières auront atteint leur rentabilité […] dès 2023-2024, soit plus tôt que prévu sur la durée du contrat en cours, donc tout le reste vient en plus de cette rentabilité », précise Vincent Delahaye.

Et le rapporteur de conclure être, à titre personnel, en défaveur de la nationalisation du réseau autoroutier prônée par Arnaud Montebourg, Eric Piolle ou encore Marine Le Pen : « Le véritable bon choix, à mon sens, ce serait de rediscuter des contrats. Tout le monde y a intérêt : l’Etat, les usagers et les sociétés d’autoroute. Si ces dernières ne veulent pas discuter, elles arriveront en position de faiblesse au moment du renouvellement de contrat. »