Trente-deux départements ont été placés, ce mercredi matin, en vigilance orange pour des orages et pluies violents, a annoncé Météo-France. Nièvre, Yonne, Dordogne, Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Sarthe, Allier, Aude, Haute-Garonne, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Lot et les départements des régions Île-de-France et Centre-Val-de-Loire sont concernés. L’alerte est pour le moment en vigueur jusqu’à jeudi 6 heures.

Le temps ce mercredi sera donc marqué par une franche dégradation par l’ouest du pays avec un risque d’orages violents et de pluies intenses. Ce mercredi matin, les pluies orageuses circuleront essentiellement du Poitou-Charentes aux Pays-de-la-Loire, à la Bretagne et au Cotentin. Sur le Sud-Ouest, le ciel sera d’abord variable avec des éclaircies mais aussi quelques ondées et des grisailles sur le pourtour du Golfe du Lion.

Temps toujours estival sur le Nord et l’Est

Mais dans l’après-midi, la dégradation orageuse gagnera pratiquement tout l’ouest du pays jusqu’à la vallée de la Seine, le Centre-Val-de-Loire et le Sud-Ouest. L’activité se renforcera avec un risque fréquent de grêle, des rafales et des pluies passagèrement fortes et copieuses, en particulier du nord de l’Auvergne en Limousin et à l’ancienne région Midi-Pyrénées. Sur le nord et l’est du pays, le temps restera estival, très ensoleillé et chaud. Seul le massif alpin se coiffera de bourgeonnements avec quelques averses à la clé.

Les températures maximales seront en baisse sensible sur l’Ouest avec 22 à 25 degrés prévus sur la Bretagne et le Cotentin, encore 25 à 30 degrés sur le reste de la Normandie, les Pays-de-la-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs, il fera entre 28 et 32 degrés, localement 33 des vallées d’Auvergne à l’ouest de la Bourgogne. En soirée et nuit de mercredi à jeudi, la vague pluvio-orageuse s’étirera du nord de la Seine au centre du pays et à l’Occitanie. L’activité pluvieuse et orageuse pourrait devenir intense sur la Haute-Garonne, l’Ariège, le Tarn, l’Aveyron, l’Aude et l’Hérault.