Il a été le grand absent de l’été. Mais pour le plus grand bonheur des vacanciers qui profitent de l’été indien, le soleil a fait un retour remarqué ces derniers jours en Bretagne. Depuis dimanche, le mercure a même grimpé en flèche sur l’ensemble de la région. Lundi, des records de température pour un mois de septembre ont ainsi été battus dans le Morbihan avec 31,5°C relevés à Groix et 30,8° à Belle-Ile. Dans ces deux îles, les précédents records dataient respectivement de 1929 et 2001, selon le site Météo Bretagne.

Sur le littoral Atlantique, la nuit de lundi à mardi a également été tropicale avec des températures ne descendant pas sous les 20°C comme à Pont-l’Abbé (22°C) ou à la Pointe du Raz (21,2°C). A Quimper, il a fait un poil plus frais dans la nuit (19°) mais la préfecture du Finistère a tout de même battu un record de température minimale.

Des records à Quimper et Lorient ce mardi

Ce mardi, la journée a encore été très chaude et ensoleillée sur l’ensemble de la Bretagne. A 15h, des records historiques de chaleur pour un mois de septembre ont ainsi été battus à Ploudalmézeau (31°), Quimper (30,9°) ainsi qu’à Lorient (30,8°).

🌡Avec des T°C en légère hausse par rapport à hier, nouveaux records mensuels de températures maximale (valeurs provisoires à 15h)

▫️31°C à Ploudalmezeau

▫️30.9°C à Quimper

▫️31°C à Sibiril

▫️30.8°C àTregunc

▫️30.8°C Lorient-Lann

📸 Saint Lunaire #ObservationsParticpatives pic.twitter.com/Wgr1N3451P — Météo-France (@meteofrance) September 7, 2021

La situation va toutefois se dégrader dans les prochaines heures avec des orages parfois violents et de fortes précipitations attendues dans la nuit de mardi à mercredi sur l’ensemble de la région.