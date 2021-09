Les opposants au pass sanitaire auraient-ils trouvé un soutien industriel de taille pour lutter contre cette mesure sanitaire destinée à limiter la propagation du Covid-19 ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes vantent en tout cas la décision qui aurait été prise par « le groupe Fnac-Darty ».

« [Le groupe] jette l’éponge concernant son contrôle à l’entrée de ses magasins ! Message aux clients : "Nous vous accueillons sans passe sanitaire !" Stop à la destruction de notre économie », se félicite ainsi un tweetinitialement publié le 28 août par une déléguée nationale de Debout la France (DLF), le parti de Nicolas Dupont-Aignan, et repris depuis sous la forme d’une capture d’écran par de nombreux internautes.

De quoi laisser penser, à tort, que les magasins Fnac ont décidé de ne plus exiger le pass sanitaire à leurs clients… alors que celui-ci n’a jamais été contrôlé par l’enseigne.

FAKE OFF

« Il y a confusion : il n’y a pas d’obligation de contrôle des pass sanitaires dans les magasins [Fnac], sauf dans les quelques centres commerciaux concernés, où ce contrôle est opéré par le centre commercial lui-même et non par les magasins », confirme à 20 Minutes le groupe Fnac-Darty.

Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire n’est en effet exigé que dans les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés « sur décision motivée du préfet, lorsque la gravité des risques de contamination le justifie et que l’accès du public à des infrastructures de transports en commun et aux biens de première nécessité dans le bassin de vie est garanti », comme le rappelle le site du ministère de l'Economie.

Seuls les magasins Fnac installés dans un centre commercial dans ce cas de figure – dont la liste sera encore réduite à compter du 8 septembre – sont donc concernés.

La confusion des internautes à propos de la prétendue « résistance » du groupe Fnac-Darty à cette mesure gouvernementale émane sans doute du fait que différentes enseignes Fnac ont envoyé un courriel à leurs clients, en août, pour les informer qu’ils pouvaient continuer de s’y rendre sans pass sanitaire, comme l’ont relaté plusieurs utilisateurs de Twitter.