Des manifestants « anti pass » et « anti-vaccin » se sont rendus ce week-end au pied d’un immeuble qu’ils pensaient être celui de François Cremieux, le directeur général de l’AP-HM à Marseille, « pour y proférer toutes sortes d’injures et taguer l’immeuble », dénonce Michèle Rubirola, première adjointe de la ville de Marseille et présidente du conseil de surveillance des hôpitaux de Marseille. dans un courrier à l’ensemble des personnels.

𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞̀𝐥𝐞 𝐑𝐔𝐁𝐈𝐑𝐎𝐋𝐀, 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐫 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐋𝐮𝐜 𝐉𝐎𝐔𝐕𝐄, 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐌𝐄. https://t.co/PlV7k4YS2W @MicheleRubirola — AP-HM - Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) September 6, 2021

« Nous avons assuré François Crémieux de notre soutien et condamnons de la manière la plus ferme ces actes inadmissibles et les paroles publiques qui les ont précédés », écrit-elle dans ce courrier cosigné avec le professeur Jean-Luc Jouve, à la tête de l’AP-HM.

« Crémieux dégage » « Crémieux, Marseille aura ta peau » « Crémieux FDP » ou encore « Collabo » pouvait-on lire sur les inscriptions adressées donc à l’homonyme de François Crémieux.