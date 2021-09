La « belle gueule » de la Nouvelle Vague n’est plu. Jean-Paul Belmondo est décédé lundi à l’âge de 88 ans et 20 Minutes lui consacre le BIM ce matin, son récap des infos de ce début de matinée, pour vous aider à y voir plus clair.

« Merci pour les émotions et les souvenirs, cher Jean-Paul. C’était Magnifique ». Roselyne Bachelot, ministre de la Culture s’est permis un clin d’œil à l’un des grands films de Bébel. Se joignant à l’hommage unanime du monde de la culture pour saluer la mémoire de Jean-Paul Belmondo.

Les Festivals de Cannes et de Venise ont également salué la carrière de Jean-Paul Belmondo. « Pour l’hommage 2011, les photographes avaient prévenu : "On va poser nos appareils sur les marches et ce sera pour l’applaudir". Sa générosité d’homme et d’acteur a inventé parmi les plus grands moments de l’histoire du cinéma. Merci Jean-Paul. Adieu Magnifique », a écrit sur le compte Twitter du Festival de Cannes, son délégué général Thierry Frémaux.

Le président de la République a salué la mémoire de l’acteur sur Twitter. « Il restera à jamais Le Magnifique, écrit Emmanuel Macron. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. » Avant d’ajouter : « En lui, nous nous retrouvions tous. »

Le président avait décoré Jean-Paul Belmondo en novembre 2019 à l’Elysée, en le faisant grand officier de la Légion d’honneur.

« Un héros sublime et une figure familière. » A l’image du président de la République, Emmanuel Macron, les principaux responsables politiques français ont rendu hommage à Jean-Paul Belmondo, disparu ce lundi à l’âge de 88 ans.

Le Premier ministre Jean Castex s’est déclaré « très triste » après la mort de celui qui était « vraiment une légende du cinéma français, un très grand symbole de notre patrimoine cinématographique ». « Il était tellement français à sa façon, je crois aimé de toutes les générations. C’est un acteur que j’ai adoré », a-t-il ajouté à l’issue d’un déplacement à Beaurepaire (Isère).