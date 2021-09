Qui n’a jamais été freiné dans son envie de posséder un vélo par peur de se le faire voler ? D’après le site Veloperdu.fr, plus de 1.000 vélos sont dérobés en France chaque jour. Les chiffres sont éloquents : 50 % des cyclistes ont déjà vécu cette expérience au moins une fois. Alors pour avoir l’esprit tranquille et laisser son vélo ailleurs que dans la rue, ou simplement pour avoir une solution ponctuelle de stationnement, deux amis en école de commerce ont créé Velhome, une communauté d’entraide entre cyclistes.

« L’idée est de proposer un stationnement privé et sécurisé pour mettre à l’abri sa bicyclette, indique Octave Kleynjans, cofondateur du site. Les utilisateurs peuvent proposer un parking ou ont accès à une carte interactive pour repérer les hôtes. » Les particuliers mettent à disposition une cave, un bout de terrasse ou de jardin, mais « pas de hall d’immeuble ou d’endroit partagé » où le risque de vol reste élevé. « Ils indiquent également quel type de vélo ils peuvent accueillir et leurs disponibilités horaires, poursuit le jeune de 23 ans. Après, ça peut être utile juste une fois, il n’y a pas d’engagement à respecter. On s’appuie surtout sur une communauté de gens de confiance. »

Lancé en juin, le site compte « plusieurs centaines d'utilisateurs, partout en France, en Belgique et en Suisse. On espère faire grandir la communauté surtout là où on sait qu’il y a de la demande ». Les deux associés ont alors contacté la métropole de Nice. « Ça coûterait trop cher de faire des box en plus de tout ce que la ville fait déjà. Velhome peut alors vraiment venir en complémentarité et permettre ainsi une flexibilité dans les stationnements. »

Un service d’entraide gratuit

Les étudiants ont commencé à travailler sur ce projet fin 2020. « On a d’abord testé à Rouen, d’où vient mon associé Paul, en créant un groupe Facebook de gardiennage, précise le cofondateur. Ça a très bien marché, on a eu plus de 1.000 personnes inscrites mais on devait mettre en relation manuellement. Avec le site, on rentre en contact directement avec les coordonnées de chacun. » Ce parking sécurisé peut aussi être une solution pour le cyclotourisme et permettre aux voyageurs de poser leurs sacoches tout en visitant la ville.

La prochaine étape, c’est une application mobile. « Pour le moment, tout est gratuit. Ce sont surtout des gens qui ont envie de rendre service. Mais on a vu que les utilisateurs laissent souvent un petit cadeau. En développant l’application, on intégrera un système de paiement et on prendra une petite commission. L’objectif n’était pas lucratif mais à terme, on aimerait pouvoir compenser nos investissements. »