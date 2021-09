Les images sont impressionnantes. Pendant quelques secondes, le ciel s’est illuminé en pleine nuit dans l’ouest de la France. Vers 23h45, un flash lumineux suivi d’un bruit de détonation ont été observés par des dizaines de témoins en Bretagne, en Pays-de-la-Loire, en Normandie, mais aussi en Grande-Bretagne. D’après les spécialistes de Vigie Ciel, il s'agit d'un bolide, c'est à dire un météore (aussi appelé étoile filante) très lumineux. Depuis ce passage remarqué, les images captées par les webcams ne cessent d’être partagées sur les réseaux sociaux​. Et c’est très beau.

Les images d’une impressionnante boule lumineuse inondent Twitter depuis quelques heures. Captées par les webcams installées sur les ports de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), d’Arzal (Morbihan), de Douarnenez (Finistère), du Havre (Seine-Maritime) ou encore de l’île de Jersey, toutes montrent le même phénomène.

Il s'agirait d'une météorite. L'objet lumineux est en tout cas bien visible sur la webcam du port et du barrage d'Arzal (#Morbihan), près de #Vannes #Bretagne pic.twitter.com/nMyz53Nq3i — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 5, 2021

Un objet lumineux filant à vive allure est venu déchirer l’obscurité dans la nuit de dimanche à lundi. « Très impressionnant, le ciel s’est illuminé », témoigne sur Twitter Steven Tual, spécialiste de la météo installé en Bretagne.

Une webcam située en haut de l’hôtel de ville du Havre a capturé l’entrée dans l’atmosphère du météore vers 23h47 #bolide #meteorite #meteor @VigieCiel pic.twitter.com/G0LPHRfTbo — Thibaut Ponamalé (@TPonamale) September 5, 2021

Sur le réseau social, de nombreux témoins ont partagé leur expérience. « Les murs et fenêtres ont tremblé lors de l’impact, et le ciel a flashé quelques secondes d’un bleu vert », raconte un homme installé à Landerneau. « Le ciel s’est éclairé d’un coup, suivi d’une explosion et d’un crépitement de plusieurs secondes ! », raconte un autre résidant dans le nord Finistère. D’après les spécialistes, il s’agirait d’un météore. Le terme de «météorite» est quant à lui attribué au «caillou rocheux ou métallique qui est retrouvé sur Terre, lorsqu’une partie d’un météoroïde suffisamment massif a réussi à traverser l’atmosphère et arriver au sol», précise Vigie Ciel.