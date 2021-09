Les corps de trois personnes ont été retrouvés ces derniers jours après le chavirage d’une pirogue « d’une vingtaine de personnes environ » parties du Brésil, a déclaré vendredi soir le procureur de la République de Cayenne.

Le naufrage en mer de la pirogue, au large de la Guyane française, a été découvert au bout de plusieurs jours. Il est évalué au samedi 28 août en fin de soirée, selon les premiers éléments de l’enquête. Le sauvetage d’une ressortissante brésilienne mardi par un navire de plaisance a donné l’alerte. S’accrochant désespérément à une bouée du chenal de Kourou, la rescapée a indiqué avoir dérivé après le chavirage d’une pirogue partie d’Oiapoque à la frontière fluviale de la Guyane.

Une pirogue en provenance du Brésil

Le bilan des recherches aériennes et maritimes mises en oeuvre mardi et mercredi jusqu’en soirée est de « trois personnes décédées retrouvées, quatre naufragés vivants secourus », selon le procureur. « La pirogue manifestement venait d’Oiapoque avec des passagers (de nationalité brésilienne) à destination d’un site orpaillage illégal selon les premières déclarations recueillies (…) On peut considérer qu’il y avait autour d’une vingtaine de personnes dans la pirogue », a poursuivi Samuel Finielz.

Selon le chef de la police civile brésilienne d’Oiapoque Charles Correa, contacté par l’AFP vendredi soir, 25 personnes se trouvaient à bord dont trois membres d’équipage et parmi les passagers, « un mineur de 15 ans ».

« Une enquête de flagrance a été ouverte pour aide au séjour irrégulier avec mise en danger, homicide involontaire aggravé et traite d’êtres humains », a indiqué le procureur Samuel Finielz.