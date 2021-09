Un salarié d’EDF a été contaminé par une particule radioactive à la centrale de Cruas-Meysse (Ardèche), selon nos collègues de Franceinfo, alors qu’il effectuait des travaux d’entretien dans un réacteur à l’arrêt. L’opération était jugée sans risque particulier, mais une particule a été détectée sur la nuque de l’un des deux salariés d’EDF l’effectuant lors des contrôles de sortie. Une partie du corps moins examiné lors des contrôles que les mains ou les pieds. Le salarié a été pris en charge mais est interdit de travailler dans le nucléaire pendant douze mois et l’incident a été classé en niveau 2 par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Les causes de la contamination restent à ce jour inconnues et aucun autre salarié n’a été touché ce jour-là. Il s’agit néanmoins du deuxième avertissement de l’année pour la seule centrale de Cruas-Meysse par l’ASN, et le quatrième incident de contamination depuis fin juillet en France. Les précédents ont eu lieu à Cattenom (Moselle), Fessenheim (Haut-Rhin) et Saint-Laurent des Eaux (Loir-et-Cher), mais n’ont pas été classés en catégorie 2 contrairement à la centrale de Cruas-Meysse.