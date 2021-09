Un coup de filet en pleine guerre de contrôle des points de revente de stupéfiants. La police a interpellé mardi tard dans la nuit Kamel Meziani, 37 ans, « membre éminent du narco-banditisme marseillais », selon les mots d’Eric Arella, directeur de la police judiciaire de Marseille., et soupçonné d’être l’un des chefs du réseau des Oliviers, l’un des plus fructueux de la ville.

Il a été interpellé au péage de Fleury-en-Bière, dans la région parisienne, alors qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt pour des condamnations, en son absence, en 2020 à 14 ans de prison par le tribunal correctionnel de Marseille pour trafic de stupéfiant et à 30 ans de réclusion par la cour d’assises d’Aix-en-Provence, pour le double meurtre du KFC de Plombières en 2016 à Marseille.

Soupçonnés du double homicide à la Marine Bleue

Deux autres personnes ont été interpellées et placé en garde à vue jeudi et vendredi à Marseille, la police les suspecte de faire partie de la même équipe que Kamel Meziani. Le travail d’enquête de la police après le double homicide à la Marine Bleue, en août, coûtant la vie à deux jeunes de 25 ans, semble avoir porté ses fruits. « Les investigations menées en flagrance par la brigade criminelle en lien avec un magistrat de la JIRS, ont permis d’identifier plusieurs membres d’une même équipe, rattachés par le véhicule utilisé par les tueurs de la Marine bleue, retrouvé incendié au parc Corot. Deux cibles étant selon les observations de la PJ au cœur de cette série de règlements de compte qui se sont déroulés dans les quartiers nord », a avancé la procureure de la République, Dominique Laurens.

Parmi ces deux personnes interpellées qui avaient été vues avec Kamel Meziani, l’une d’elles était porteuse d’une clé permettant d’ouvrir un box. « Nous avons saisi à l’intérieur de ce box un véhicule utilitaire volé, deux armes de poing, deux fusils-mitrailleurs ainsi que deux bidons d’essence. Et nous avons découvert dans un autre des emballages caractéristiques des stupéfiants, mais sans trouver de produit », a précisé Eric Arella.

Opérations « probantes »

Ces trois individus ont été placés en garde à vue pour assassinat en bande organisée, destruction de preuve par incendie, et participation à une association malfaiteurs, notamment. Trois autres personnes de leur entourage ont également été placées en garde à vue. L’enquête débute seulement mais la police judiciaire marseillaise et le parquet se félicitent de ces trois arrestations. « Ce ne sont que les premières opérations mais elles apparaissent probantes en termes de découverte d’armes et de véhicule. La stratégie mise en place par la PJ nous permet d’aller rapidement vers des éléments intéressants, et d’amener rapidement l’ouverture d’informations judiciaire et le défèrement d’individus », se sont satisfaits le directeur de la PJ et la procureur de la République.

Vingt-cinq homicides volontaires ou tentatives d’homicides volontaires ont eu lieu à Marseille depuis le début de l’année, mais plusieurs arrestations de « cibles d’intérêt prioritaire » ont eu lieu depuis le début de l’année.