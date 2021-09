Amis du bon goût, passez votre chemin ! Le Championnat d’Europe de la coupe mulet 2021 est organisé ce samedi au Moulin de Piot à Cheniers dans la Creuse, de 11 heures à 3 heures. L'association Tumprendkür (TPK) explique qu’elle a été créée dans l’urgence (« Tu me prends de court ») pour reprendre l’organisation de l’événement qui se déroulera en mode privé. Les adeptes de cette coupe courte devant et longue dans la nuque, qui évoque immanquablement les années 1980, se réunissent autour de stands, d’animations, d’un défilé de mulets et concerts. Les organisateurs la présentent comme la « journée de l’anticonformisme et de l’autodérision ».

Seuls les adhérents majeurs (ou accompagnés d’un parent adhérent) seront autorisés à accéder au site. Il est possible d'adhérer sur le site Helloasso. Les organisateurs précisent que la pièce d’identité sera contrôlée sur place. Un petit esprit MacGyver, le plus célèbre des porteurs de mulet, devrait planer sur cette journée.