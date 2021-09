Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

New York a été frappée dans la nuit de mercredi à jeudi par des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques qui ont fait au moins 44 morts dans la région, après le passage dévastateur de la tempête Ida. Dans la mégapole économique et culturelle américaine, la police a dénombré au moins 13 morts, dont plusieurs personnes probablement prises au piège et noyées dans leurs sous-sols, des logements rudimentaires, et parfois insalubres, aménagés au pied des immeubles de Manhattan, Queens ou Brooklyn. Les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents.

Ils étaient 10.000 délégués à Hawaï en 2016 au dernier Congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2016. Des chefs d’Etat, responsables politiques, acteurs économiques, scientifiques, ONG… Cinq ans plus tard, ce qui constitue le plus grand forum mondial de prise de décisions en matière d’environnement pose ses valises à Marseille pour une nouvelle édition, du 3 au 11 septembre.

Et si la pandémie de Covid-19 fera nécessairement baisser le nombre de participants, ce nouveau Congrès mondial de la nature – le premier accueilli par la France depuis la création de l’IUCN à Fontainebleau en 1948 – s’annonce crucial, notamment parce qu’il précède de quelques semaines la COP15 15 biodiversité de Kunming, en Chine, à partir du 11 octobre, et même la COP26 sur les changements climatiques de Glasgow (Ecosse), à partir du 1er novembre. Pour 20 Minutes, Maud Lelièvre, à la tête du comité français de l’IUCN, en décrypte les enjeux.

L’attaquant de l’équipe de France Kylian Mbappé, touché au mollet droit, a déclaré forfait pour la fin du rassemblement de septembre, a annoncé la Fédération française (FFF) jeudi. Le joueur du Paris SG avait ressenti une « douleur » à un mollet pendant France-Bosnie (1-1) mercredi soir à Strasbourg en qualifications au Mondial-2022. Il a passé des examens jeudi et a été remis à la disposition de son club avant le départ des Bleus vendredi pour Kiev, où ils affrontent l’Ukraine samedi avant de recevoir la Finlande mardi à Lyon. « Il ne sera pas remplacé pour le déplacement en Ukraine », a précisé la FFF.