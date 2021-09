Si la vaccination ralentit pour atteindre « un plateau » dans la région, les plus jeunes sont encore nombreux à se présenter dans les centres. A tel point que selon l’Agence régionale de santé, trois quarts des adolescents des Pays-de-la-Loire (12-17 ans) ont aujourd’hui reçu leur première dose, soit 10 points de plus qu’au niveau national. Un chiffre « encourageant » alors que la situation sanitaire continue de s’améliorer dans la région.

Alors comment expliquer cette adhésion des jeunes plus forte qu'ailleurs ? D’abord par celle de la population générale et des Ligériens qui semblent plus enclins à se faire vacciner (67 % de couverture vaccinale complète) que dans le reste du pays. L’ARS espère aussi que « les campagnes de communication sur les réseaux sociaux et sur les plages » y sont pour quelque chose. Sans oublier que le pass sanitaire sera obligatoire pour les ados à partir de la fin septembre.

La décrue épidémique se confirme

En cette rentrée, les chefs d’établissement vont prendre la main en recensant les élèves désireux de se faire vacciner. « Nous les emmènerons dans les centres existants ou nous monterons des centres éphémères dans les établissements scolaires », indique le recteur, William Marois. Cette nouvelle phase ne devrait pas commencer avant dix jours, alors que « la vigilance est de mise » pour que « la décrue épidémique s’inscrive dans la durée ».

Ce jeudi, le taux d’incidence des Pays-de-la-Loire est enfin retombé sous le seuil symbolique des 100 cas pour 100.000 habitants. Une baisse du nombre de personnes hospitalisées et en réa est également observée.