« Les loisirs vont faire venir beaucoup de monde, et ce sera à nous, restaurateurs, de faire rester tous ces gens. » Le 9 juin dernier, lors de l’inauguration d’OL Vallée à Décines, le gérant du Ninkasi, Olivier Milesi, avait trouvé cette formule gagnante. 20 Minutes a voulu constater si, trois mois plus tard, « le plus grand pôle de loisirs en France » (dixit Jean-Michel Aulas), avec plus de 23.000 m2 consacrés à 17 enseignes, avait réussi son démarrage. En cette rentrée de septembre, on constate sans surprise qu’aucune des 32 pistes de l’immense Bowling des Lumières n’est réservée un jeudi midi. Son gérant Jean-Michel Jullien tire pourtant bien « un premier bilan très positif » de ses premiers pas officiels aux abords du Parc OL.

« Durant les vacances scolaires, nous avons en moyenne eu un millier de clients par jour le week-end et 500 en semaine, indique-t-il. Là, on sait que ça sera le calme plat en journée jusqu’aux vacances d’octobre. » Malgré cela, le lieu n’hésite pas à maintenir ses horaires d’ouverture quotidiens de 11 heures (voire 10 heures) à 1 heure. Ravi d’enfin connaître « le bout d’un long chemin de croix », après s’être lancé sur ce projet auprès de l’OL depuis 2012, bien avant l’inauguration du Parc OL, le gérant du Bowling des Lumières savoure donc ses débuts.

« Trois semaines d’avance pour les réservations » au niveau du surf

L’enthousiasme est encore plus élevé du côté de City Surf Park Lyon. « Sans langue de bois, nous ne sommes pas du tout inquiets car la fréquentation va au-delà de nos attentes pour une ouverture, annonce le fondateur du lieu Aymeric Désert. C’est une activité nouvelle qui bénéfice d’un réel engouement. On attire cet été entre 100 et 150 personnes testant chaque jour la plus grande vague de surf indoor d’Europe, ainsi qu’une centaine de couverts. Pour le surf, nous avons trois semaines d’avance pour les réservations. Il y a autant des enfants de 12 ans que des surfeurs de haut niveau. »

Trois mois après son ouverture, le City Surf Park continue de susciter une forte curiosité auprès des habitants de la région lyonnaise. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Si bien que l’attraction la plus étonnante d’OL Vallée a systématiquement été prise d’assaut par des curieux n’hésitant pas à venir de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant que de nombreux team buildings d’entreprises ne prennent le relais pour cette rentrée. Mais à Décines, c’est tout de même deux salles, deux ambiances, lorsqu’on décide de basculer du côté des enseignes de restauration.

« On sent qu’on n’est pas sur Lyon »

« C’est un peu la galère jusque-là, indique spontanément Xavier Fiard, ancien rugbyman professionnel au LOU et désormais à la tête de la Salad’rit. On se retrouve avec une cinquantaine de couverts par jour. On sent qu’on n’est pas sur Lyon mais dans une zone un peu timide. D’ailleurs, on se retrouve assimilé uniquement à un pôle de loisirs alors qu’il y a plus de restaurants que de loisirs sur place. » Juste à côté, BCHEF annonce même « seulement 30 couverts par jour », comme le regrette le gérant Sébastien Anthérieu. Celui-ci sauve tant bien que mal son activité grâce à Uber Eats, qui représente 50 % de ses ventes. Avec une exception au programme : les 75 places de l’établissement sont prises d’assaut une quinzaine de minutes avant le coup d’envoi de chaque match de l’OL.

La Salad'rit ne cache pas son inquiétude, après trois premiers mois décevants au sein du complexe OL Vallée. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Malgré un début de saison délicat, et sans grande affiche à domicile (Brest et Clermont, puis Strasbourg dimanche prochain à 20h45), une telle adrénaline dans tout OL Vallée accompagne-t-elle justement chaque match de la bande à Peter Bosz ? « Oui, surtout avec une programmation comme sur la rencontre contre Clermont (un dimanche à 13 heures), c’est idéal pour nous et notre public très familial, indique Jean-Michel Jullien du Bowling des Lumières. On a d’ailleurs vécu une très belle journée ce coup-là. »

« Si on ne prend pas un nouveau coup de bambou… »

Référencé depuis une vingtaine d’années sur la région lyonnaise en tant que brasserie et bar-restaurant, le Ninkasi semble être un point de passage incontournable aux abords du Parc OL. « Ce n’est pas sûr du tout qu’on fasse ici les scores qu’a pu faire le Ninkasi de Gerland, un soir de match, glisse Olivier Milesi. Mais ces jours-là, il y a une suractivité de 40 à 50 % par rapport à une journée classique. » Entre une clientèle professionnelle de proximité les midis et des personnes plus jeunes le soir, le Ninkasi trouve jusque-là son compte dans son nouveau spot de l’Est Lyonnais.

« Dès l’ouverture, l’activité a été bonne, même si c’est moins fou depuis le 20 juillet », admet Olivier Milesi, qui constate sur ces trois premiers mois que la fréquentation est déjà supérieure à celle du Ninkasi Sans-Souci (Lyon 8e), dont il s’occupait précédemment. Le concert gratuit de Jaypee-Jaypar (blues-folk), samedi (21 heures) dans son bar-restaurant, montre que le lieu met progressivement en place une programmation culturelle sur le modèle des autres Ninkasi. « Si on ne prend pas un nouveau coup de bambou avec une fermeture forcée dans un mois à cause du Covid-19, je suis optimiste car tous nos chiffres sont conformes à nos objectifs », conclut-il.