En visite dans une école du 13e arrondissement de Marseille ce jeudi, jour de reprise pour les écoliers, Emmanuel Macron a déclaré, dans une courte vidéo tournée pour l'occasion, avoir « une pensée particulière » pour Samuel Paty. Cet enseignant avait été décapité en octobre 2020 après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. « J’ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty », a dit le chef de l’Etat à la fin d’une courte vidéo pour marquer la rentrée scolaire.

« Personne n’a oublié » ce drame, qui « nous rappelle combien le beau métier d’enseignant est au cœur de la nation, de notre pacte pour nos enfants et nous tous », a-t-il ajouté. Samuel Paty, 47 ans, avait été décapité le 16 octobre dernier près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov, un jeune réfugié tchétchène qui lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

Dans la vidéo, Emmanuel Macron affirme que le gouvernement est « en train de faire le maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible » malgré la pandémie de Covid-19, en saluant « la mobilisation exceptionnelle » des enseignants et des parents d’élèves.