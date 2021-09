Le principe de Jules Ferry à la lettre. A partir de la rentrée des classes 2021, les parents des écoliers lillois n’auront plus à mettre la main à la poche pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Un investissement consenti par la ville pour favoriser l’égalité de tous les élèves. A l’école primaire Gounod, ce jeudi matin, les élèves ont donc reçu un kit de rentrée chacun.

Epidémie de coronavirus oblige, les enfants des différentes sections de l’école Gounod Lavoisier, à Lille, entraient par vagues successives pour « éviter le brassage », comme le préconisait la rectrice de l’académie. Dès 8h15, donc, parents et enfants arrivaient, les premiers ravis de retrouver un peu de liberté, les seconds heureux de revoir leurs amis. Et sur le dos des petits, des cartables vides. Avec la trousse, c’était la seule chose qu’il fallait acheter, le reste étant désormais fourni par la ville.

Un « gain de temps » apprécié en plus des économies réalisées

« C’est mon fils qui a choisi son cartable et je lui ai laissé prendre le plus cher », reconnaît Alexandre, le papa d’un petit James de 6 ans. Pour lui, ce n’est pas tant l’économie réalisée qui est importante : « On a toujours peur de se tromper, de ne pas prendre les bonnes fournitures. On n’a plus ce souci maintenant », se réjouit-il.

Pour un autre papa, l’argument est plus ou moins le même : « Cette mesure nous soulage en termes d’organisation. On se retrouvait avec des listes énormes et il fallait passer du temps dans les centres commerciaux », se souvient-il. Un « gain de temps » salué de manière générale par les parents.

Et comme l’avait promis Martine Aubry, cet effort financier de la ville, chiffré à 600.000 euros, n’est pas conditionné à la baisse ou la suppression de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). « On va l’utiliser pour financer l’activité sportive de James et lui acheter des vêtements », assure Alexandre. Deux postes de dépenses qui reviennent souvent dans le discours des parents. Pas d’achat d’écran plat avec l’argent de l’ARS pour ces familles lilloises malgré l’économie réalisée grâce à la mairie.

La ville finance, mais ce sont les écoles qui choisissent les fournitures. « On nous a simplement demandé d’être les plus écolos et durables dans le choix des produits », explique la directrice de l’école, Christine Coget. Alors, lorsqu’il déballe son kit, Juliano découvre notamment une véritable ardoise et des craies ou encore un pot de colle rechargeable. Face à ces cahiers neutres à l’effigie d’aucun héros de dessin animé, on sent l’enfant sceptique. « Les parents sont déjà très concurrencés sur les vêtements de leurs enfants. Nous les déchargeons de ça pour les fournitures », insiste Martine Aubry. Louable, le principe « d’égalité » revendiqué par la maire de Lille a tout de même un goût un peu fade dans la bouche des enfants.