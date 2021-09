Si vous habitez du côté de Tarbes, et plus généralement en Occitanie, et que l’on vous remet des billets de 20 ou 50 euros, manipulez-les bien ou examinez-les avec attention. La direction départementale de la Sécurité publique des Hautes-Pyrénées donne en effet l’alerte, via sa page Facebook, sur la mise en circulation de faux billets. Le commissariat de Tarbes en a intercepté quelques-uns pas plus tard que mardi. Mais la police précise qu’ils sont en circulation actuellement dans la région.

Il s’agit soit de photocopies « grossières », soit de « movie money », ces fameux billets factices utilisés au cinéma. Faciles à identifier donc, mais aussi faciles à se faire refourguer dans un moment de distraction.