Etudiants, pourquoi êtes-vous toujours autant séduits par la colocation ?

C’est la rentrée universitaire. On quitte papa et maman. On rêve de son grand appart avec des colonnes en marbre, ou de son nid douillet perché pas très loin de la Tour Eiffel… Et puis, bam, on affronte la réalité. Trouver un logement lorsque l’on est étudiant, c’est un peu faire Koh Lanta en plus gros que l’épreuve des poteaux.

Les potos, justement, sont souvent là pour nous sauver la mise. A défaut de colonnes en marbre, il y aura la colocation avec les copains (ou pas) à deux, à trois, à huit, et les apéros géants version L’Auberge espagnole (et les soirées studieuses aussi, mais moins). Faute de temps, d’argent, vous avez opté pour la colocation quand d’autres étudiants, eux, ne vivraient pas seuls et préfèrent partager depuis longtemps un chouette appart avec Kevin, Sacha et Valéria. La mode de la coloc ne s’épuise donc pas, boostée par la nécessité ou le goût des autres.

Vous êtes en colocation et adorez ça, dites-nous pourquoi. Pourquoi vous avez choisi de vivre à deux ou à cinq, voire à dix ? Dites-nous si vous êtes en appart, en maison, en province ou à Paris ? Racontez-nous vos joies, vos peines partagées ou vos coups de bambou ou de gueule ? Dites-nous depuis quand vous vivez à plusieurs et quel est, selon vous, le coloc idéal. Et enfin, dites-nous si vous avez galéré pour trouver et pourquoi aujourd’hui, même après les études, vous ne quitteriez jamais vos colocs adorés ?