Une semaine de vacances supplémentaire. Les élèves du collège Gisèle Halimi, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, effectueront leur rentrée scolaire une semaine après tout le monde. La raison ? L’établissement n’est pas encore tout à fait prêt. La livraison du nouveau bâtiment a pris du retard, indique à la veille de la rentrée la métropole de Lyon, dans un communiqué.

« Le chantier a en effet subi de nombreux aléas dûs à la crise sanitaire. Les délais rallongés dans la livraison des matériaux, l’impact de la résurgence du Covid ces derniers mois sur les équipes, ont perturbé fortement le bon déroulement des différentes phases de construction », explique la collectivité.

Une rentrée prévue le 7 septembre

Les élèves, qui sont inscrits dans cet établissement, devraient patienter jusqu’au mercredi 7 septembre pour retrouver le chemin des salles de classe. Les enseignants devraient reprendre la veille.

Le principal, en lien étroit avec les équipes de l’académie de Lyon et de la Métropole, a informé l’équipe enseignante et les parents d’élèves de ce délai et des dispositifs proposés pour la prise en charge des collégiennes et collégiens concernés. Un numéro vert a été mis en place à destination des familles.