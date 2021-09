On ne tombe pas le masque, dans l'Hérault. Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, le port du masque reste obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans dans le département, même à l’extérieur, sur l’espace public.

La préfecture a prolongé l'arrêté jusqu'au 15 septembre. Seuls les espaces naturels, les plages et les zones de baignade ne sont pas concernés par cette mesure.

La consommation d’alcool toujours interdite sur la voie publique

Les personnes qui pratiquent des activités physiques ou les cyclistes ne sont pas, non plus, concernées par cette obligation, dès lors qu’elles se trouvent dans « des lieux à faible densité de population permettant ainsi le respect de la distanciation sociale », indique la préfecture de l’Hérault, dans l’arrêté publié mardi.

Par ailleurs, la consommation d’alcool sur la voie publique reste interdite dans 16 communes du département, dont Montpellier, Béziers, Sète et Agde. En revanche, l’interdiction de se réunir à plus de dix sur les plages entre minuit et 6 heures a été abrogée.

La circulation du virus est toujours très forte dans l’Hérault : mardi, le taux d’incidence du Covid-19 était de 348 pour 100.000 habitants sur sept jours. Soit le plus fort taux de la région Occitanie. En comparaison, le taux d’incidence était de 180 mardi en France.