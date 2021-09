Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Demandez le programme. Le président de la République sera à partir de ce mercredi à 15h30 en déplacement à Marseille. Pour son premier jour, après des échanges avec des élus des Bouches-du-Rhône en mairie, le chef de l’Etat se rendra à 18 heures au commissariat de la Division Nord. Il échangera avec les forces de l’ordre, notamment autour de la stratégie de lutte contre les stupéfiants. Le soir même, à partir de 20 heures, le chef de l’Etat a organisé au fort d’Entrecasteaux, sur le Vieux-Port, une « rencontre avec les élus et des "forces vives" de la société civile marseillaise ». Surtout, en restant jusqu’à vendredi soir, c’est la première fois depuis qu’il a été élu qu' Emmanuel Macron séjournera aussi longtemps dans une même ville.

En cette rentrée, le Premier ministre s’apprête à ouvrir un marathon de consultations sociales. Jean Castex reçoit en effet de mercredi à vendredi les partenaires sociaux en entretiens bilatéraux pour brasser les sujets d’actualité, en affichant une « posture d’écoute » qui laisse dans le flou les intentions de l’exécutif, notamment en matière de retraites. Le bal de ces tête-à-tête va débuter cet après-midi avec le patron de la CFDT Laurent Berger puis celui de Force ouvrière Yves Veyrier, avant de se poursuivre jeudi avec entre autres Philippe Martinez ( CGT) et Geoffrey Roux de Bézieux ( Medef). Il se terminera vendredi matin par une rencontre avec Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.

Une nouvelle fois, Joe Biden a défendu ses choix sur l’Afghanistan. « Je n’allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n’allais pas prolonger le retrait éternel » : le locataire de la Maison-Blanche a choisi mardi un ton très ferme, presque vindicatif par moments, pour sceller le calamiteux retrait américain, qui s’est achevé mardi après 20 ans de conflit. Dans son discours, Biden a repris un à un les arguments qu’il martèle depuis des semaines, jusqu’à cette conclusion sans appel : « C’est la bonne décision, une sage décision, et la meilleure décision pour l’Amérique ». La Maison-Blanche a surtout voulu mettre en scène un commandant en chef inflexible, alors que Joe Biden et ses plus proches lieutenants ont souvent semblé désemparés face à la victoire des talibans.