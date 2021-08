Le but : «Aider à la lutter contre la décongestion des villes et la pollution atmosphérique tout en proposant à ceux qui en ont besoin, une voiture sans ses inconvénients». A la veille de se lancer sur le marché lyonnais, Grégory Ducongé, PDG de la start-up Vulog affiche clairement ses ambitions. L'entreprise niçoise déploiera dès mercredi un nouveau service d'autopartage à Lyon et Villeurbanne. Un service baptisé «Leo&Go» qui viendra concurrencer les offres Yea ! et Citiz, pilotées par Lyon Parc Auto.

300 véhicules électriques en libre-service (Toyota Yaris et Peugeot e-208) de type familiale avec 5 places seront proposés aux particuliers, aux entreprises mais aussi aux administrations, qui auront la possibilité de les louer à l'heure, à la journée ou même à la semaine.

La possibilité de se garer à l'aéroport

«Leo&Go fonctionne en free-floating, c'est-à-dire avec la liberté de stationner sur toutes les places autorisées, gratuites ou payantes dans la zone définie par l'application», précise Grégory Ducongé. Pour la première fois, des places dédiées seront proposées à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Le start-up travaille aussi à des partenariats avec des destinations touristiques comme les stations de ski ou des lieux culturels excentrés.

Le coût est de 30 centimes la minute avec un kilométrage illimité, de 12 euros de l'heure (kilométrage de 50 km). Pour les trajets de plsuieurs jours, il faudra compter 99 euros (kilométrage de 100 km).