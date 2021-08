Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Avec la reprise de l’aéroport de Kaboul par les talibans, la plus longue guerre de l’histoire américaine est terminée. Les derniers soldats américains ont en effet quitté l'Afghanistan, a annoncé le Pentagone lundi. « Nous avons fait l’histoire », s’est aussitôt réjoui un responsable taliban, alors que des tirs de célébrations crépitaient à Kaboul. La défaite des Américains est « une grande leçon pour d’autres envahisseurs et pour notre future génération », a pour sa part déclaré, depuis l’aéroport de la capitale afghane, le principal porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid. Les nouveaux maîtres du pays doivent maintenant finaliser la liste de leur gouvernement.

La France va être secouée par un mouvement social le 5 octobre. Une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse FIDL, Unef, MNL et UNL a appelé lundi soir à cette journée de mobilisation, pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et d’études. Les syndicats veulent également faire pression sur le gouvernement sur le dossier de la réforme des retraites. La CFE-CGC, qui a participé à la réunion organisée à l’invitation de la CGT, n’a pas souhaité s’associer à cette journée de grève et de manifestations. La CFDT avait pour sa part décliné l’invitation de la centrale de Montreuil.

Le mercato touche à sa fin. Il ne reste en effet plus que quelques heures aux clubs de football pour terminer leur marché avant ce mardi soir minuit. Et le dossier le plus brûlant pour la Ligue 1 semble avoir donné sa réponse : Kylian Mbappé est parti pour rester au PSG cette saison. Mais sur les transferts, tout peut changer jusqu’à la dernière minute. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, peut encore faire une offre s’il souhaite faire venir le prodige parisien cette saison. Mais lundi soir, un accord semblait s’éloigner, la presse évoquant, des deux côtés des Pyrénées, un arrêt des négociations entre le PSG et le Real. Alors ce mardi sera-t-il synonyme d’un dernier rebondissement ? Réponse définitive ce soir à minuit.