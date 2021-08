Snif. Les vacances sont terminées, les valises rangées, une nouvelle année lancée. Entre l’épidémie, la fin des aides aux entreprises et la situation en Afghanistan, il y a de quoi y aller à reculons. Mais heureusement, nos photos sont là pour nous rappeler les bons souvenirs et nous évader un peu par l’esprit.

Envoyez-nous vos plus belles photos de vacances en précisant où elles ont été prises et en nous expliquant pourquoi cet endroit ou ce moment vous a particulièrement marqué(e). Les plus beaux clichés seront publiés sur nos différents supports. Merci d’avance.