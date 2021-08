Un joli contrepied. Après plusieurs semaines de manifestations anti-vaccin en France, à Lyon, ce lundi soir, à 18 h, c’est un rassemblement pro-vaccin qui va se dérouler place Antonin-Poncet, dans le 2e arrondissement.

Un leitmotiv pour ce rassemblement : « Fraternité citoyenne, tous vaccinés pour plus de liberté partagée ». Jacques Boucaud, ancien journaliste (notamment au Progrès) et ex-conseiller municipal PS à Mâcon, est à l’origine de ce mouvement qui se veut citoyen et apolitique. « Je ne suis pas macroniste. On ne veut pas de banderole politique. C’est un rassemblement citoyen indépendant », explique ce dernier à Lyon Capitale, qui déplore entendre seulement les antivax.