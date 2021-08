Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A partir de ce lundi 30 août, 1,8 million de Français devront présenter un pass sanitaire valide pour continuer à exercer leur profession. Tous les professionnels et les salariés d’un établissement où le pass sanitaire est exigé pour les clients devront eux aussi présenter un QR code attestant de leur vaccination, d’un dépistage négatif au Covid-19, ou d’un certificat de rétablissement de moins de six mois. Comment ça marche ? Quelles entreprises sont concernées ? Qui effectuera les contrôles et au risque de quelles sanctions ? 20 Minutes vous détaille le champ d’application de cette nouvelle règle gouvernementale.

A la veille du départ prévu de l’armée américaine en Afghanistan, la situation reste extrêmement tendue à Kaboul. Des roquettes ont été tirées à l’aéroport, mais les évacuations se poursuivent « sans interruption », a annoncé la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, ce lundi. Dimanche, Emmanuel Macron s’est exprimé sur le sujet depuis l’Irak au « 20 Heures » de TF1. « On ne peut pas imposer la démocratie, un gouvernement depuis l’extérieur » a expliqué le chef de l’Etat à propos de l’Afghanistan, estimant par ailleurs qu’une discussion avec les talibans ne préjugeait pas d’une reconnaissance extérieure.

Public conquis, adversaires en pâmoison… La magie Messi opère déjà

C’est fait : Lionel Messi a joué dimanche soir dans le championnat français. La star du ballon rond est entrée à la 66e minute de Reims-PSG (0-2) dimanche soir, pour faire ses premiers pas en Ligue 1. Même s’il n’a pas marqué, la magie a immédiatement opéré. Les yeux du public mais aussi ceux de ses adversaires du soir étaient uniquement tournés vers lui, faisant presque oublier le doublé de Kylian Mbappé. 20 Minutes revient pour vous sur cette soirée mémorable pour la Ligue 1.